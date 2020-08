NHO vil privatisere meir, krympe velferdsstaten og kutte skatt

innenriks

I vegkartet, som vart lagt fram på Nye Deichman i Oslo måndag, tek NHO til orde for kutt i velferdsgode, fleire mellombelse tilsetjingar, auka privatisering og kutt i det norske skattenivået.

NHO-sjef Ole Erik Almlid seier i eit intervju med Børsen at han forstår at bodskapen kan oppfattast som kontroversielt.

– Men eg ønskjer ikkje bråk. Det er ikkje slik meint. Vi ønskjer å løfte ein brei debatt.

Partiprogram

I rapporten presenterer NHO ti ambisjonar for kvar Noreg bør vere i 2030.

I lista tek NHO mellom anna til orde for kutt i utsleppa av klimagassar, digitalisering, styrking av utanrikshandelen, meir innovasjon, satsing på kompetanse og auka sysselsetjing.

Men dei ti trekka inneheld òg politisk kontroversielle råd.

Skattenivået for fastlandsøkonomien bør ifølgje NHO kuttast til 40 prosent av BNP. I dag ligg nivået på 43 prosent.

NHO tek samtidig til orde for å redusere den statlege eigarskapen, effektivisere offentleg sektor og ta konkurranseutsetjing og private tilbydarar aktivt i bruk.

Overfor Børsen omtaler Almlid rapporten som eit partiprogram.

– Alt vi gjer framover, må vere berekraftig. Staten kjem til å ha færre pengar å rutte med dei kommande åra. Då må vi sikre berekraftige jobbar, fordi det sikrar skatteinntekter som igjen sikrar velferd, seier han.

– Bommar grunnleggjande

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen reagerer kraftig på bodskapen.

Er det noko koronakrisa har vist, så er det kor effektiv offentleg sektor i Noreg er, fastslo han då rapporten vart lagt fram.

– Då å komme med eit forslag om å byggje ned velferda, meir privatisering, meir uvisse, meir jobbutrygghet, det er altså eit veldig dårleg trekk, seier Gabrielsen.

– Det bommar altså grunnleggjande på ein del viktige element som handlar om mellom anna korleis vi skal finansiere den offentlege sektoren, som no er heilt avgjerande, åtvarar han.

Private arbeidsplassar

NHO-sjefen understrekar for sin del at vegkartet er ein plan for auka sysselsetjing i Noreg.

Til Aftenposten seier han at det trengst rundt 250.000 nye private arbeidsplassar for å halde oppe velferda i 2030. Han innrømmer at det er ei ambisiøs målsetjing.

– Men det er ikkje umogleg, seier Almlid.

I rapporten viser NHO til at ingen industriland i dag har større del offentleg tilsette enn Noreg.

«Andelen bør ikke bli høyere – tvert imot, privat sektor må vokse i årene fremover», skriv NHO.

Budsjettgap

NHO trekkjer òg fram at statsbudsjettet står overfor eit aukande gap mellom utgifter og inntekter i åra som kjem. Aldring vil føre til at utgiftene til pensjon, helse og omsorg aukar. Samtidig vil oljeinntektene falle, medan den økonomiske veksten på fastlandet er svekt. Det vil undergrave inntektsida i statsbudsjettet.

Trass i dette tek NHO til orde for å kutte i skattane. Dette forklarer NHO med at auka skatt for å tette gapet kan føre til redusert verdiskaping i Noreg.

Samtidig kjem arbeidsgivarorganisasjonen med ei kraftig åtvaring til politikarane: Offentleg sektor må effektiviserast, og utgiftene må ned.

«Tiltak som har lavere samfunnsmessig nytte bør ikke prioriteres. I tillegg må det fremover grundig vurderes om fellesskapets ambisjoner for velferdsordningenes omfang og ytelsesnivåer vil kunne stå seg i møtet med et økende inndekningsbehov», skriv NHO.

