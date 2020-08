Noreg med i nytt vaksinesamarbeid

innenriks

EU-kommisjonen opplyser måndag at unionen tek sikte på å forplikte seg til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax – og opnar dermed for at også Noreg kan forplikte seg, ifølgje VG.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) stadfestar at Noreg vil delta i samarbeidet no som EU har gitt høve til det.

Samarbeidet inneber felles innkjøp og fordeling av vaksinar til alle land og sikrar Noreg tilgang til fleire vaksinar enn gjennom EU-samarbeidet åleine.

Covax blir leidd av Verdshelseorganisasjonen (WHO), saman med vaksinealliansane Cepi og Gavi. Samarbeidet skal sørgje for at alle land skal få vaksinedosar samtidig, så dei kan dele ut til dei hardast ramma befolkningsgruppene.

– Sjølv om vi har god tilgang på vaksinekandidatar gjennom EU, kan vi på ingen måtar sjå bort frå at den beste vaksinekandidaten er ein del av Covax-samarbeidet, seier statsråden.

(©NPK)