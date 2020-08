innenriks

– To av dei fem som har lege til observasjon, har komme seg såpass at dei ikkje lenger har behov for overvaking. Vi reknar med at flesteparten av dei 27 som vart innlagde ved sjukehuset, vil bli skrivne ut gjennom dagen, stadfestar overlege Fridtjof Heyerdahl ved Oslo universitetssjukehus til NTB.

Av personvernomsyn kan overlegen ikkje gå meir i detalj om tilstanden til resten av dei tre pasientane på intensivavdelinga, men stadfestar at alle er utanfor livsfare.

(©NPK)