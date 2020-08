Tre selskap blir kasta ut av oljefondet

innenriks

Det er selskapa Formosa Chemicals & Fibre Corp, Formosa Taffeta Co Ltd og Page Industries Ltd som blir fjerna grunna uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkingar av menneskerettane.

Eksklusjonen for dei to første gjeld menneskerettsbrot knytt til tekstilproduksjon i Vietnam og for det tredje menneskerettsbrot i samband med tekstilproduksjon i India, skriv Noregs Bank i ei pressemelding måndag.

Vidare har hovudstyret vedteke å følgje opp selskapet PetroChina Co Ltd og deira anti-korrupsjonsarbeid gjennom eigarskapsutøving frå fondet over ein periode på tre år. Etikkrådet har tilrådd å ekskludere selskapet.

Etter å ha leidd oljefondet i tolv år overlèt Yngve Slyngstad tysdag jobben til sin etterfølgjer Nicolai Tangen.

(©NPK)