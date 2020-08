Tusenvis av kvinner har utsett livmorhalsprøva

innenriks

Etter at #sjekkdeg-kampanjen vart lansert i 2015 har talet på kvinner som sjekkar seg for å førebyggje livmorhalskreft, auka kraftig. Men no går tala i motsett retning, fortel Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Årsaka til fråfallet er koronapandemien.

– I januar og februar vart det teke fleire prøver enn i dei same månadene i 2019. Deretter ser vi nærast ein bråstopp etter 12. mars då koronapandemien for alvor gjorde sitt inntog i Noreg. Dette er svært alvorleg, seier Ross.

I mars stansa Livmorhalsprogrammet utsendinga av påminningar for å redusere det akutte presset på helsevesenet, og mange unngjekk å gå til legen. Resultatet har vore nedslåande, meiner generalsekretæren.

SMS frå Livmorhalsprogrammet

Vanlegvis får kvinner frå 25 til 69 år brev frå Kreftregisteret når det er på tide å ta ein ny prøve. I brevet blir dei oppmoda til å bestille time hos legen og sjekke seg for å førebyggje livmorhalskreft.

For å sikre at så mange unge kvinner som mogleg deltek i programmet, får kvinner som fyller 25 år i år òg ei påminning per SMS eller i digital postkasse no i haust.

Leiar for Livmorhalsprogrammet hos Kreftregisteret, Ameli Tropé, forsikrar i ei pressemelding om at dei er i gang med igjen å sende ut påminningar. Ho har ei sterk oppmoding til kvinner om å bestille time når dei får eit varsel.

– Eg kan ikkje få understreka nok kor viktig dette er. No er hovudfokuset vårt å ta igjen etterslepet frå korona. Sjekkar du deg jamleg til du er 69 år, er sannsynet for å få livmorhalskreft veldig liten, seier ho.

80 prosent redusert risiko

Risikoen for livmorhalskreft blir redusert med over 80 prosent ved å sjekke seg alle dei gongene ein får påminning om å ta prøve.

– Det er ikkje ofte vi kan seie at vi kan unngå å få kreft, men når det gjeld livmorhalskreft så kan vi i stor grad det. Med ei enkel livmorhalsprøve kan vi fange opp nokre alvorlege celleforandringar før det utviklar seg til kreft, seier Kreftforeningens generalsekretær.

Ifølgje ei undersøking frå Norsk koronaopinion i juni opplyste kvar tredje nordmann at dei lèt vere eller utset å oppsøkje helsetenester som følgje av koronautbrotet. Av dei som er under 40 år gamle, svarte fire av ti at dei har unngått å oppsøkje helsetenester.

Kreftforeningen har tidlegare gått ut og sagt at dei fryktar at koronapandemien vil gi utslag på føflekkreftstatistikken fordi færre oppsøkjer legen for å undersøkje mistenkjelege hudforandringer.

