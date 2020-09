18 nye koronatilfelle ved NHH i Bergen

innenriks

Smitteutbrotet kan ifølgje NRK stamme frå ein fest som vart arrangert i kjellaren på skulen måndag førre veke. 45 studentar frå fleire trinn var til stades.

– Fleire av dei som deltok, har fått påvist koronasmitte i etterkant, seier informasjonsansvarleg Thomas Garås Gulli ved Norges handelshøgskoles studentforening (NHHs).

Smittevernoverlege Karina Koller Løland seier til Bergens Tidende at kommunen er kjend med festen og at festen kan ha vore ein stad for smittespreiing.

– Sammenkomsten sist måndag har nok vore ein bidragsytar, seier ho til avisa.

