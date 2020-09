FHI-tilråding: Nesten heile Europa i raudt – men gult for fleire svenske regionar

innenriks

– Det gjeld Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten. Dei siste vekene har det vore ein betydeleg nedgang i insidens i desse regionane. Også Sjælland i Danmark har hatt ein nedovergåande trend i smittetal, og FHI tilrår at innreisekarantene òg her blir fjerna, heiter det i ei pressemelding frå Folkehelseinstituttet.

Derimot har smittetala i både Italia og Slovenia stige raskt dei siste vekene, og FHI følgjer nøye med på situasjonen. For veke 34 og 35 hadde Italia, inkludert San Marion og Vatikanstaten, 23,7 tilfelle per 100.000 innbyggjarar. Også Estland og Litauen har stigande smittetal.

FHI tilrår samtidig å fjerne innreisekarantenen for Kypros, der smittetalet har falle den siste tida. Per 31. august er smittetalet 17,7 per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

19. august vart København, Storbritannia, Hellas, Irland og Austerrike «raude», og det vart dermed innført krav om innreisekarantene.

UD har òg rådd mot reiser som ikkje er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Færøyane, Frankrike, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Tsjekkia og fleire regionar i Sverige og Danmark.