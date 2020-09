Finansministeren open for å gjere sentralbanklova meir tydeleg

innenriks

Overfor Klassekampen står finansministeren fast ved at han ikkje har gjort nokon feil i samband med tilsetjinga av Nicolai Tangen som administrerande direktør i Noregs Bank Investment Management.

Finansdepartementet hyra først advokatfirmaet Arntzen de Besche for å få bringa på det reine om departementet hadde høve til å gripe inn i tilsetjinga. Medan advokatfirmaet konkluderte med at finansminister Sanner ikkje kunne gripe inn, kom lovavdelinga i Justisdepartementet til motsett konklusjon då den seinare òg vart spurd. Det var denne konklusjonen regjeringa til slutt la til grunn.

Sanner vedgår overfor Klassekampen at han kunne ha gått til lovavdelinga tidlegare, men fastslår samtidig at sentralbanklova blir tolka ulikt. Finansministeren seier at han derfor vil sjå på korleis ein kan «forbetre lovteksten».

– Saka har vist at det er ulike syn på korleis lova skal forståast. Det i seg sjølv er viktig innsikt og viser at vi må sjå på korleis vi kan forbetre lovteksten, skriv han til avisa.

(©NPK)