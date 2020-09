Fleire dansefestar i Oslo i sommar

innenriks

Det opplyser ein av dei som hjelpte til med å arrangere «Rave Cave» i det nedlagt tilfluktsrommet på St. Hanshaugen i helga til avisa.

I alt 27 av festdeltakarane vart køyrde til sjukehus med mistanke om kolosforgifting. Fleire av dei var medvitslause og måtte berast ut under evakueringa. Politiet trur nær 200 personar kan ha vore innom festen.

Kjelda til avisa seier han har vore på fire–fem slike dansefestar i Oslo i sommar.

– Eit par veker på førehand finn vi ein stad der vi kan komme oss inn. Så opprettar vi eit hemmeleg event på Facebook og Snapchat og sender ut invitasjonar, seier han.

Han fortel at rundt 200 menneske i alderen 20 til 30 år blir inviterte kvar gong. Først ein time før festen startar i 23-tida, får deltakarane vite kvar dei skal.

Ifølgje kjelda har undergrunnsfestane i sommar vore «skog-raves» i Ytre Enebakk og Oslomarka og «byggje-raves» på byggjeplassar som står forlatne i Oslo i helgane.

– Vi prøver å vere kreative, for vi vil ikkje at politiet skal dukke opp. Gjestene tek med eigen alkohol og andre ting som ikkje er heilt lov, seier han.

Innbrota for å komme inn i eigna lokale forklarer han med at byen er stengd. Mellom anna skal arrangørane ha brote seig inn på byggjeplassen til Petter Stordalens nye hotell i Oslo og arrangert ulovleg dansefest.

Festen fann ifølgje VG stad 25. juli i Oslo Lysverker på Solli plass på Frogner der hotellet Sommerro skal opne i 2022.

– Vi har hatt eit tilfelle av ulovleg fest på anlegget i sommar. Det var politiet som fjerna dei, seier direktør for prosjekt og utbygging hos eigedomsutviklaren Aspelin Ramm, Trond Erik Sveen.

Kjelda seier at arrangørane seier dei tek sjansen på fleire festar framover, og at dei er ganske lei av korona no.

