Forkjemparane for Y-blokka tapte i lagmannsretten

Rettsavgjerda i lagmannsretten vart kunngjord måndag, og Støtteaksjonens anke vart avvist.

Saka handla om stemning og krav om mellombels åtgjerd frå Støtteaksjon for å verne Y-blokka skal avvisast, noko Oslo tingrett 4. juli i år kom fram til at ho skulle.

Partsevne?

Sentralt i saka står spørsmålet om Støtteaksjon for å verne Y-blokka har såkalla partsevne, noko retten har komme fram til at han ikkje har.

– Det er særleg lagt vekt på at han ikkje har tilstrekkeleg fast organisasjonsstruktur, og at han har eit ad hoc-preg. Sjølv om Støtteaksjonen har eigne midlar, var desse av avgrensa omfang, og det var på tidspunktet for avgjerda til tingretten ingen dokumentasjon for at midlane kunne disponerast til dekning av sakskostnader, heiter det i rettsavgjerda frå Borgarting lagmannsrett.

Må betale sakskostnader

Ankemotpartane Staten og Oslo kommune er tilkjent sakskostnader for behandlinga i lagmannsretten på høvesvis 28.000 og 4.725 kroner.

Kunstverka «Fiskerne» og «Måken» vart i slutten av juli flytta frå Y-blokka i regjeringskvartalet til ein mellombels lagringsplass. Verka, som veg høvesvis 250 og 60 tonn, skal takast vare på på motsett kant av regjeringskvartalet til dei kan bli integrerte i eit nytt regjeringskvartal.

Endeveggen

Medan «Fiskerne» var ein del av endeveggen på Y-blokka, var «Måken» plassert inne i vestibylen i regjeringsbygningen.

Vedtaket om riving har vekt sterke reaksjonar på fleire hald, men har gjennom seks år vorte halde oppe trass i klagebehandling og rettsleg prøving av gyldigheita.

