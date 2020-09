innenriks

Tilstanden til mannen er stabil, melder Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Politiet melde først om hendinga klokka 13.56.

Det var under ein skyteøving at uhellet skjedde. Ambulanse og politi er på veg til staden i Leksdalen, søraust for Stjørdalshalsen.

