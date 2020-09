Idar Vollvik arrestert i munnbindaksjon – nektar straffskuld

innenriks

– Vollvik vart arrestert rett før klokka 8 i dag tidleg på veg til jobb. Arrestasjonen føregjekk heilt roleg, seier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til Dagbladet Børsen.

Sulland seier at arrestasjonen kom etter tips, og at Vollvik er sikta for brot på lova om medisinsk utstyr.

– Det er mistanke om uriktig merking av kvalitet, seier Sulland til NRK.

– Vi har vore på tre ulike stader og gjort beslag av munnbind alle stadene, seier Sulland.

Ho seier at det berre er Vollvik som er arrestert i saka. Politiet gjennomfører no avhøyr i saka.

Nektar straffskuld

Bergens Tidende som først skreiv om politiaksjonen mot seriegründer Idar Vollvik, i samband med at politiet tysdag har aksjonert mot lokale tilhøyrande Vollvik sine bedrifter.

Bergensavisen var først ute med å melde om arrestasjonen av Vollvik.

Vollviks forsvarer Einar Råen seier til Bergens Tidende at Vollvik nektar straffskuld.

– Han har vore i avhøyr og samarbeidd med politiet. Han nektar straffskuld etter siktinga, seier forsvarar Einar Råen.

Ifølgje Råen meiner Vollvik det ikkje er snakk om straffbare forhold. Viss det har vore gjort feil med merking av munnbind som har vorte selde, er det kanskje snakk om ei misforståing, opplyser Råen til BT.

Sendingar stoppa i tollen

Idar Vollvik vart kjend då han bygde opp mobiltelefoniselskapet Chess på byrjinga av 2000-talet og selde det nokre år seinare med stor gevinst. I dag eig han firmaet Vovi i Bergen, som mellom anna sel munnbind og desinfeksjonsvæske.

I juni skreiv VG at firmaet hans hadde fått fire sendingar med smittevernutstyr stoppa i tollen.

