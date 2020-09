Mann omkom etter å ha vorte fastklemt under bil

innenriks

Politiet vart varsla av ein kjenning av mannen som kom til adressa klokka 17.18 måndag. Mannen vart funnen fastklemt under ein bil. Ein lege som kom til staden, erklærte mannen død klokka 18.03 .

– Bilen har stått på bukkar, og spor på staden tyder på at bilen har falle ned frå bukkane, og mannen har komme i klem under bilen. Det verkar som mannen har drive med reparasjonsarbeid under bilen, skriv operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Pårørande til mannen er varsla. Det er ikkje mistanke om at det har skjedd noko kriminelt.

