Ny koronaplan i Oslo – skal kunne teste 35.000 i veka

innenriks

For Oslo sin del inneber Helsedirektoratets uttalte mål om 5 prosents testkapasitet at kommunen må kunne teste 35.000 innbyggjarar for covid-19 i veka.

– Oslo har for augneblinken ledig testkapasitet og ventetida er no maksimalt ein arbeidsdag. No har vi òg ein plan som gjer det mogleg for oss å skalere opp kapasitet for test til 5 prosent av befolkninga i løpet av ei veke, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Planen inneber at kommunen er klar til å opprette fire nye testsenter – på Bryn, Lindern, Skullerud og i Groruddalen – tillegg til allereie etablerte teststasjonar og feberpoliklinikkar.

Kommunen opnar òg for at andre enn helsepersonell kan gjennomføre testinga. Slik vil helsetenestene i større grad driftast som normalt uavhengig av testinga i kommunen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) seier at Oslo kommune har hatt god testkapasitet den siste tida.

– Kommunen gav enkelte dagar førre veke tilbod om test tilsvarande 2,6 prosent av befolkninga i veka og hadde i tillegg ledig kapasitet for ytterlegare testar, seier han.

Kommunen tilpassar òg tilbodet slik at det kan gjennomførast to testar av personar der det er nødvendig ut frå tilrådingar frå Folkehelseinstituttet.

(©NPK)