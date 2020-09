Nybilsalet fell framleis – men elbilsalet aukar

innenriks

I august vart det selt 10.802 nye personbilar, medan talet for same månad i 2019 var 12.073, ifølgje Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Koronakrisa og den økonomiske uvissa har påverka nybilsalet i Noreg gjennom store delar av året, og også forseinkingar i leveransen av nye bilar har gjort at salet fell. No aukar likevel utleveringstakta.

Elektriske og delelektriske bilar står for 80 prosent av nybilsalet så langt i 2020.

– Det er få haldepunkt for at elbilane taper terreng, om nokon skulle hevde det. Alt tyder på at salet av fullelektriske bilar vil halde fram med å auke. Og no er mange nye modellar på trappene, seier administrerande direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

OFV ventar ein vidare auke i det mange nye elbilmerker og -modellar blir lanserte fram mot årsskiftet.

