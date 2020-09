Nytt heroinrøyketilbod – håpar fleire kuttar ut sprøyta

innenriks

– Dette betyr mykje for meg, å kunne få lov å sitje her, seier «Calle» til NTB.

Han er i byrjinga av 40-åra og har i fleire år nytta seg av sprøyterommet i Oslo, der brukarar kan setje heroinsprøyter under tilsyn av helsepersonell. Men no har dei endeleg òg fått eit rom der det går an å røykje heroin.

«Calle» har akkurat fått kjøpt seg 0,4 gram heroin og varmar opp stoffet på aluminiumsfolie som han har fått utlevert, sånn at han kan puste det inn.

– For meg gir det betre verknad å røykje. Eg har brukt heroin i 10–15 år og har aldri hatt overdose. Eg bruker òg sprøyter, men veldig sjeldan, seier han.

I fleire år har helsestyresmaktene prøvd å få fleire til å gå over til å røykje heroin i staden for å injisere det med sprøytar. Risikoen for overdose er nemleg mykje, mykje høgare med sprøyte.

– Når stempelet i sprøyta går i botn, så er dosen i blodet. Då får du ikkje omgjort det, seier fagansvarleg sjukepleiar Christina Livgard ved brukarrommet i Oslo, som er med og følgjer brukarane frå dei kjem og til dei er ferdige. Gjerne tek dei med seg ein kaffikopp på veg ut og slår av ein liten prat.

Sovnar før overdose

Frå 1. januar 2019 vart lova som har gjort mogleg sprøyterommet i Oslo, den såkalla «sprøyteromsloven», omgjort til ein «brukarromslov». Dermed vart det opna for at brukarar òg kunne ta andre stoff på rommet – og ved hjelp av andre metodar. Som å snorte og røykje.

Men for å leggje til rette for røyking, måtte dei først få bygd eit rom med avlukke og kraftig ventilasjon. Livgard fortel at faren for overdose er så godt som eliminert ved røyking.

– Ein vil sovne før ein inhalerer på seg overdose. Ein klarer jo ikkje å halde fram når ein har sovna, seier sjukepleiaren.

I tillegg er det mindre fare for smittespreiing.

– Søstrene mine

«Calle» var den første i Noreg som fekk ta i bruk det nye røykjerommet. I eit par veker har han fått teste romma og hjelpt til med kunnskap og erfaringar i opplæringa av dei tilsette, før det offisielt vart opna måndag, på verdas overdosedag.

– Endeleg har det no vorte lov, heldigvis. Det er eg veldig glad for, fordi eg liker best å røykje, seier han.

Han seier at han nyttar seg av brukarrommet 3–4 gonger i døgnet, og omtaler dei tilsette som «søstrene» sine.

– Her kan du få lov til å vere lei deg. Du kan vere sint, frustrert. Du kan vere glad. Du kan få vere deg sjølv. Og har du behov for ein klem, så får du gjerne det, seier han.

Nål-avhengigheit

Når «Calle» nærmar seg slutten av heroindosen sin, kjem ein kompis inn på rommet for å røykje litt han òg. Kompisen held seg vanlegvis til sprøytar, men har valt å røykje litt akkurat i dag.

– Røyk er veldig kos, veldig sosialt, seier han.

Og forklarer:

– Det å komme over den knekken med å vere glad i sprøyta er hard, han er jævlig hard. For det er ofte ein blir hekta på sjølve nåla. Vi kallar det å vere nålkåte, seier han.

«Calle» er ferdig å røykje for denne gongen. Han vaskar av bordet føre seg med ein Antibac-serviett, kastar aluminiumsfolien i søppelet og vender kursen opp mot Karl Johan for å setje seg ned med kaffikoppen føre seg.

– Eg pleier å sitje nokon timar kvar dag. Eg fekk inn 400 timar no rett før eg kom hit, seier han.

