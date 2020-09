Overraskande låge konkurstal i august

innenriks

Det var 184 konkursar i årets augustmånad, mot 274 i august 2019. Det er registrert i alt 2.282 konkursar frå januar til og med august i år, ein nedgang på 8 prosent samanlikna med 2.488 konkursar i same periode i fjor.

– Trass i desse tala, er eg framleis overtydd om at det kjem eit ras, og eg fryktar at vi berre skyv problema føre oss, seier dagleg leiar Per Fjærestad i Creditsafe Norway i ei pressemelding.

Han trur den generelle tilstanden til norsk økonomi kan vere ein avgjerande faktor.

– Det er generelt lagt ein dempar på norsk økonomi, og næringslivet er derfor meir reservert og forsiktig. Vi handlar mindre, investerer mindre og gir mindre kreditt.

Fjørestad meiner konkurstala er unormalt låge, med tanke på at så mange verksemder har hatt såpass låg aktivitet gjennom heile pandemien.

– Støtteordningar og momsfritak har kanskje gjort mange ei bjørneteneste, men realiteten vil snart slå inn. Det vil openbert komme problem, dei har berre vorte utsette lenger enn vi hadde føresett, seier han.

Av dei elleve fylka i landet opplevde ni ein nedgang i talet på konkursar i august, medan Troms og Finnmark stod uendra.

Berre Agder såg ein auke i talet på konkursar. Til gjengjeld skaut konkursane i dette fylket i vêret med heile 60 prosent – 24 konkursar samanlikna med 15 i august i fjor.

