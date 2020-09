Politiet meiner Vollvik endra merking på pakkar med munnbind

innenriks

Vollvik vart tysdag morgon arrestert, sikta for brot på lov om medisinsk utstyr. Politiet aksjonerte mot tre lokale tilhøyrande Vollvik i Bergen der det alle stader vart beslaglagt munnbind som Vollvik skal ha lagt ut for sal på nettbutikken Ludostore.

Ifølgje politiet skal Vollvik ha fått ikkje-medisinske munnbind frå utlandet som han har pakka om og selt vidare som medisinske munnbind.

– Vi meiner desse opplysningane er alvorlege. Det er eit stort omfang med munnbind det gjeld. Desse har vore til sals på Ludostore i stort omfang, seier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til VG.

– Ei misforståing

Vollvik vart arrestert like før klokka 8 tysdag morgon då han var på veg til jobb. Arrestasjonen skal ha føregått utan dramatikk, og politiet byrja deretter å avhøyre han.

– Ut frå det han har forklart, har eg vanskeleg for å forstå synet til politiet. Det er snakk om eit mindre parti kjøpt frå ein annan norsk leverandør. Dersom det har vore ei feilmerking, er det ikkje gitt at det er Vollvik som er ansvarleg for det. Det kan komme av fleire forhold, til dømes ei misforståing, seier Vollviks forsvarar, advokat Einar Råen, til Bergens Tidende.

Inntil to år

– Slik han ser det, kan han ikkje påleggjast noko straffansvar knytte til dette, seier Råen til NRK.

Sulland seier at arrestasjonen kom etter tips, og at Vollvik er sikta for brot på lova om medisinsk utstyr. Lova opnar for at ein kan dømmast til fengsel i inntil to år dersom det finst særs skjerpande omstende.

Politiadvokaten sa tysdag at dei meiner Vollvik har brote avgjerdene i lova forsettleg.

Sendingar stoppa i tollen

Idar Vollvik vart kjend då han bygde opp mobiltelefoniselskapet Chess på byrjinga av 2000-talet og selde det nokre år seinare med stor gevinst. I dag eig han firmaet Vovi i Bergen, som mellom anna sel munnbind og desinfeksjonsvæske.

I juni skreiv VG at firmaet hans hadde fått fire sendingar med smittevernutstyr stoppa i tollen.

