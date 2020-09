VG, Aftenposten, NTB og Nasjonalbiblioteket skal digitalisere 25 millionar bilete

innenriks

NTBs sjefredaktør Mads Yngve Storvik seier at samlinga er unik i Noreg, antakeleg òg i Skandinavia.

– Den femnar breitt tematisk: nyheitshendingar, daglegliv, sport, politikk, kulturliv, kongelege og ikkje minst ei omfattande dekning av andre verdskrigen, seier Storvik.

NTB forvaltar dei historiske fotoarkiva til NTB, Aftenposten, VG og Aktuell. Det er samla sett Noregs største fotosamling med rundt 25 millionar bilete som dokumenterer Noregs pressehistorie. Dei eldste bileta er frå slutten av 1800-talet.

Det er berre ein brøkdel av bileta som per i dag er skanna og gjort tilgjengeleg digitalt. Sjølv om samlinga er forsvarleg lagra, vil bileta over tid gradvis brytast ned. Derfor skal bileta no blir digitaliserte slik at dei kan bevarast for ettertida. Bileta skal publiserast på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Aftenposten og VG stiller seg òg bak digitaliseringsprosjektet.

– Bilete er kanskje den sterkaste dokumentasjonen vi har av samtida. I Aftenposten er vi glade for å delta i eit samarbeid som vil gjere bileta tilgjengelege for så mange. Dette prosjektet er heilt unikt, seier Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen.

