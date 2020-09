innenriks

– Dette er for dårleg, og det kan ikkje halde fram at pensjonistane får redusert kjøpekrafta si, seier Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg etter at trygdeoppgjeret vart presentert onsdag.

Han meiner pensjonistane fortener same inntektsvekst som resten av samfunnet.

– Det å få betra kjøpekrafta til pensjonistane vil vere ein prioritet for Framstegspartiet inn mot budsjettforhandlingane med regjeringa til hausten.

