Guldvog erkjenner alvorleg utstyrsmangel i vår

– Ved utgangen av august er det ingen kommunar som er i akutt mangel på smittevernutstyr og berre eit fåtal som rapporterer at dei har lager for mindre enn tre veker, seier Guldvog.

– Så langt har vi klart å løysa oppgåva, sjølv om vi hadde alvorleg mangel på utstyr i mars og april, sa han.

På ein pressekonferanse gjekk Guldvog gjennom situasjonen som oppstod då Noreg vart ramma av koronavirus i vår. I mars og april melde 240 norske kommunar om mangelen på smittevernutstyr, som hanskar, kirurgiske munnbind, smittefrakkar og stellefrakkar.

– Vil læra av pandemien

Helsedirektøren understreka at alle kommunar og helseføretak skal ha kriselager og planar for uventa hendingar som ulykker eller pandemiar.

– I tillegg har Noreg eit nasjonalt lager av noko katastrofemateriell. Pandemien har vist at denne tilnærminga ikkje var tilstrekkeleg når store delar av verdssamfunnet blir ramma, slår han fast.

– Dette eit naturlegvis noko vi vil sjå på og lære av, og det vil vere ein sentral del av arbeidet til kommisjonen.

Ein uavhengig kommisjon vart utnemnd i april for å gå grundig gjennom og evaluere korleis styresmaktene har handtert koronakrisa.

Forsyninga kollapsa

Knappleiken på utstyr kom av at lageret var estimert for normal drift. Då pandemien braut ut, vart det dessutan vanskeleg å kjøpa meir smittevernutstyr, fordi produksjonar vart lamma, enkeltland gjorde krav på laster med utstyr, og det vart innført grensekontrollar.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) stadfesta nyleg at styresmaktene har kjøpt smittevernutstyr for rundt to milliardar kroner gjennom den nasjonale innkjøpsordninga som vart etablert.

Summen inkluderer moms og fraktkostnader, og utstyret er kjøpt inn frå Kina, Malaysia, Europa og Sverige.

I tillegg er det starta norsk produksjon av enkelte typar utstyr etter at utbrotet av koronaviruset ramma Noreg denne våren og sommaren.

