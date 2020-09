Indre Østfold-ordførar skeptisk til grenseopning

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår mellom anna at regionen Värmland skal gjenopnast.

Ordførar Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold synest ikkje det er nokon god idé.

– Eg hadde håpa regjeringa har litt meir is i magen før vi opnar opp igjen, seier han til Dagbladet.

I august måtte kommunen stengje ned etter eit kraftig smitteutbrot. Frøshaug er klar på at valfarten til Sverige var hovudårsaka.

– Vi trur utbrotet kjem av fleire ting, som mobile svenskar, stor vandring over grensa, og at mange nordmenn stimla saman på kjøpesenter rett over grensa. Det kan sjå ut til at nordmenn gløymer smittevernreglane når dei er i Sverige, seier han.

Frøshaug meiner at grensestenginga no fungerer som ein slags barriere og at ein må sjå situasjonen an over lengre tid før ein opnar.

Tysdag klokka 14 skal regjeringa halde pressekonferanse om koronatiltaka. Om grensene til Sverige blir gjenopna vil dette gjelde frå midnatt natt til laurdag.

(©NPK)