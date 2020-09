Ingrid Aunes minnepris til journalist og forskar

innenriks

Prisane blir delte ut på Litteraturhuset i Oslo på Ingrid Aunes bursdag 19. oktober, skriv Klassekampen.

– Kort tid etter at Ingrid døydde, bestemde vi oss for at vi måtte vidareføre arbeidet hennar. Det finst mange gode formål å gi pengar til, men vi vart samde om at det beste var ein minnepris i hennar namn, seier Marianne Marthinsen (Ap), styreleiar i Ingrid Aunes Minnefond.

Prisen skal ifølgje Klassekampen gå til nokon som har drive journalistisk eller vitskapleg arbeid om tema Ingrid Aune var oppteken av – nedrustning, fredsarbeid, likestilling og kvinnerettar i konflikt. Fordi han ikkje vart delt ut i fjor, er det i år to mottakarar.

Frilansjournalist Maren Sæbø får prisen for arbeidet sitt med å løfte fram kvardagsliv og konfliktar i område langt unna Noreg. Kjølv Egeland får prisen for ein artikkel om korleis den raudgrøne regjeringa jobba for eit forbod mot atomvåpen.

