Justisministeren ser alvorleg på IT-angrepet mot Stortinget

– Etterforskinga vil søkje å avdekkje om ein statleg aktør står bak. Ein av hypotesane er at ein statleg aktør står bak angrepet, seier seniorrådgivar Annett Aamodt i PST til NRK.

– Det er mogleg det ikkje berre er eit digitalt angrep, men at det kan vere ein del av ein etterretningsoperasjon mot Noreg, seier ho.

Uautoriserte e-post-påloggingar

Dataangrepet mot Stortinget vart offentleg kjent tysdag ettermiddag, men vart oppdaga førre veke. Stortingsadministrasjonen vart då merksame på uautoriserte påloggingar i e-postkontoar tilknytt Stortinget, seier rådgivar i kommunikasjons- og formidlingsavdelinga på Stortinget, Ida Helene Andersen i ein e-post til NTB.

– Angrepet dreier seg om innbrot på e-postkontoane hos eit mindre tal stortingsrepresentantar og tilsette, seier ho.

Som følgje av angrepet vart det innført fleire umiddelbare tiltak.

– Det vart sett i verk ei rekkje risikoreduserande strakstiltak for å stanse angrepet. Desse tiltaka hadde umiddelbar effekt, seier Andersen.

Nye passordreglar

Saman med andre tryggingsstyresmakter er Stortinget i gang med å grundig undersøkje kva som har skjedd. Andersen seier det kan bli nødvendig å innføre ytterlegare tryggingstiltak.

Onsdag vart det klart at Stortinget no innfører strengare retningslinjer for passord.

– I dag har det gått ut informasjon til alle som har det daglege virket sitt på Stortinget om ytterlegare skjerping av den generelle IT-tryggleiken på Stortinget, mellom anna strengare krav til passord, skriv Stortingets direktør Marianne Andreassen i ein e-post til VG.

Dette skjer etter at IT-ekspertar har åtvara om at dei gamle retningslinjene er utdaterte.

Fleire parti ramma

Stortingsrepresentantar frå Ap, Sp og Høgre stadfesta tysdag at e-postadressene deira er blant dei som vart angrepet.

Éin tilsett i Venstre er òg ramma, opplyser VG.

Stortingsrepresentantar og tilsette som er direkte ramma, har vorte kontakta og vil i desse dagane bli følgde opp av Stortingsadministrasjonen, seier Andersen.

Stortinget politimelde tysdag hendinga.

«Uvedkommende har skaffet seg uberettiget tilgang til et antall epostkontoer tilknyttet Stortingets datasystemer. Det er grunn til å tro at uvedkommende ved datainnbruddet uberettiget har skaffet seg tilgang til og lastet ned informasjon fra disse epostkontoene», står det i meldinga, som NTB har fått innsyn i.

Ikkje kopling til kommune-hacking

Eit stort dataangrep mot sju kommunar i Hedemark vart òg oppdaga tysdag. Men så langt er det ikkje teikn til at dette angrepet har samanheng med angrepet mot Stortinget, sa informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonalt tryggingsorgan NSM til NTB onsdag formiddag.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) seier regjeringa ser svært alvorleg på hendingane.

– Dei er i ein krisesituasjon. Vi har ein pandemi og vi har digitale truslar, sa Mæland då ho onsdag morgon hald eit innlegg på Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse på Lillehammer, ifølgje DN.

Noreg er dårleg verna

Riksrevisjonen åtvarar om at viktige institusjonar i Noreg, som politiet, Utanriksdepartementet og Oljedirektoratet, er sårbare for angrep.

– Vi veit at dette er ganske utbreidd, dei norske systema er ikkje spesielt gode, og det tek tid å rette opp feil. Det blir gitt ikkje tilstrekkeleg politisk merksemd og dermed budsjettmessig dekning for å sikre seg mot angrep, seier riksrevisor Per-Kristian Foss til NRK.

– Vi undersøkjer jo ikkje alt, men der vi har undersøkt, har vi funne betydelege manglar, understrekar han.

Foss seier òg at ein i Noreg ikkje har teke inn over seg kor vanlege slike angrep har vorte.

– Vi veit at det skjer angrep mot norske selskap som offentlegheita ikkje blir kjende med, så dette er meir utbreidde enn det pressa kan rapportere om, seier Foss.

