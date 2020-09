Koronatiltaka har ført til tomme svinekjøttlager

innenriks

At nordmenn har halde seg heime i sommar har mellom anna ført til at fleire av oss var i Noreg under grillsesongen og ikkje minst langt mindre svenskehandel enn før.

Resultatet er at salet av svinekjøtt har auka med 4 prosent frå mai og fram til no, melder Landbruksdirektoratet. Dette samanlikna med same periode i fjor.

Produksjonen av svinekjøtt har vore reduserte på grunn av overskotet, men etterspurnaden har vore så stor at alle lager er tømde, og at det no i september ikkje ligg så mykje som éin einaste heil gris på lager.

– Markant auke

– Produksjonsnedgangen var i utgangspunktet ønskt og planlagd. Det vart etablert ei utkjøpsordning for å redusere overskotet, og marknadsregulator oppmoda til reduksjon. Så kom koronautbrotet, og etterspurnaden auka markant, seier seksjonssjef Harald Weie i Landbruksdirektoratet.

Men juleribba er ikkje i fare sidan Noreg har både tollfrie kvotar og kvotar med redusert tollsats på frose svinekjøtt frå EU.

– Fordi vi kan supplere med import, er det nok svinekjøtt til å dekkje etterspurnaden hos norske forbrukarar, seier Weie.

Fleire mjølkekyr

Også etterspurnaden etter mjølk og egg har teke seg opp dei siste månadene. Ein konsekvens av dette er at storfeproduksjonen har gått ned sidan etterspurnaden etter mjølk har ført til at fleire mjølkekyr blir behaldne av bøndene.

Landbruksdirektoratet opplyser òg at det er overskot på lam, så fårikålmiddagane i haust kan putre på komfyren som vanleg.

(©NPK)