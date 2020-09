Legeforeininga bekymra for at influensavaksinen ikkje går til dei som treng det mest

innenriks

– Det er viktig å få opp dekningsgrada for influensavaksinen. Dette vil vere spesielt viktig no når vi er midt i ein pandemi. Dette gjer det enklare for folk å få sett influensavaksinen, seier Høgres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

Han viser til at eit kraftig influensautbrot på toppen av koronautbrotet vil vere krevjande å handtere både for helsetenesta og arbeidsplassar.

Leiar for Norsk foreining for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, er kritisk og meiner denne endringa legg opp til omfattande vaksinasjon òg utanom dei som er i risikogrupper.

– Det er riktig at det er bra at mange vaksinerer seg, men det er aller viktigast at dei pasientane som treng det mest, vaksinerer seg, seier ho.

– Vi har inga målsetjing om å vaksinere heile befolkninga. Bekymringa mi er at dei som vil oppsøkje apoteka for å få sett vaksine i utgangspunktet er dei som er friske og som kan betale, held Tangen fram.

Ho er bekymra for konsekvensane viss det blir mangel på vaksine.

Det er ei nasjonal målsetjing om at 75 prosent av personar i risikogruppene vaksinerer seg. I førre influensasesong vart 40 prosent av desse vaksinert, ifølgje NRK.

