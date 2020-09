innenriks

Ifølgje NRK blir eit lovforslag om dette sendt på høyring.

– Dette er saker som handlar om å sikre personvern samtidig som ein greier å jobbe mot arbeidslivskriminalitet. Så det har teke litt tid å avklare desse spørsmåla, men vi meiner no at vi sender ut eit veldig godt lovforslag, som gjer at offentleg tilsette får det verktøyet dei treng, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

