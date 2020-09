NSM: Ingen indikasjonar på samanheng mellom datainnbrot i Hedmark og på Stortinget

innenriks

– Men vi er i ein tidleg fase i analysen, understrekar informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM overfor NTB.

Tysdag vart det kjent at Stortinget er ramma av eit omfattande dataangrep. Fleire stortingspolitikarar skal ha hatt innbrot i e-postkontoane sine, og data har vorte lasta ned. Stortingsadministrasjonen melde tysdag saka til politiet.

Ser etter tilknytingar

Same dag vart det kjent at også Hedmark IKT, eit interkommunalt IT-selskap som har ansvar for sju kommunar i søre del av Hedmark, har vore utsett for eit dataangrep. Ein e-post med eit skadeleg vedlegg vart sendt til rundt 10.000 kommunalt tilsette, forkledd som ein e-post frå ein kollega.

– Når dataangrep blir oppdaga, er det naturleg å sjå etter band til andre saker, seier Øvstedal. Men så langt er det altså ikkje funne nokon slike mellom dei to dataangrepa.

Onsdag vart det kjent at dataangrepet i Hedmark kjem frå utanlandske e-postadresser, men kven som står bak, er førebels ukjent.

NSM hjelper no både Stortinget og Hedmark-kommunane med teknisk bistand for å kartleggje omfanget og rådgiving om tiltak.

– Krev evne

Stortingsdirektør Marianne Andreassen opplyste tysdag at datainnbrotet vart oppdaga førre veke då ein la merke til «avvik». Kva desse består i, er førebels ukjent.

Det er òg uklart om innbrotet har hatt ringverknader for alle som bruker gjestenettverket på Stortinget, mellom dei mange journalistar.

– For å oppdage avvik krevst det ofte tryggingsmekanismar som gjer at ein har evne til å oppdage det viss noko unormalt går føre seg. Det handlar om å ha god synlegheit og moglegheit for deteksjon i nettverket. Ein IT-ekspert må hovudsakleg sjå etter unormal trafikk som går inn og ut av nettverket, seier Øvstedal.

Profesjonelle?

IT-ekspert Torgeir Waterhouse seier til TV 2 at profesjonelle kan ha stått bak angrepet på Stortinget. Det kan vere mogleg å finne ut kven, seier han.

– Det er avhengig av kor profesjonelle dei har vore, og kor gode dei har vore til å skjule spora sine, seier Waterhouse.

(©NPK)