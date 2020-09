Nybø kritisk til Hurtigrutens bruk av MS Fridtjof Nansen

innenriks

Næringsministeren svarte onsdag på spørsmål frå Stortinget på om utleiga er i tråd med Lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-lova). Ho understrekar at det kan bli aktuelt med ei endring av regelverket.

– Eg meiner dagens regelverk viser at NIS-skip ikkje kan brukast som hotellskip i norske hamner. Men sidan både Hurtigruten og Sjøfartsdirektoratet i dag har vurdert at eit NIS-skip kan liggje i hamn og utøve næringsverksemd utan å komme i konflikt med reglane, ser eg no at regelverket ikkje er tydeleg endå, siger Nybø i ei pressemelding.

– Eg vil derfor ta eit raskt initiativ til ei forskriftsendring, slik at det blir endå tydelegare at NIS-registrerte skip ikkje kan drive hotellverksemd i norske hamner, understrekar ho.

Hurtigruten politimeldt

Tysdag kom både Sjømannsforbundet og Fellesforbundet med ei kraftsalve mot Hurtigruten og hevda at bruken av hurtigruteskipet braut utlendingsloven ved at skipet fungerer som hotellskip og nyttar filippinsk mannskap som har ei grunnlønn ned i 29 kroner timen.

Forbunda opplyste då at Hurtigruten no blir politimeldt.

«Cowboy-tilstandar»

Onsdag reagerer likevel fleire politikarar på bruken av skipet. Til VG sa Frps nestleiar Sylvi Listhaug at Hurtigruten burde følt på samfunnsansvaret sitt og brukt norsk mannskap om bord.

– Eg synest det er utruleg dårleg dømmekraft av Hurtigruten når vi veit at mange norske sjøfolk er permittert i desse dagane, seier ho til avisa.

Også Arbeidarpartiets Terje Aasland reagerer. Han beskriv situasjonen som «cowboy-tilstandar» og skjønner ikkje at Sjøfartsdirektoratet kan ha gitt løyve til bruken.

Høgres maritimpolitiske talsperson Tom-Christer Nilsen meiner at viss bruken av skipet er tillate, er det eit smotthol i lovgivinga som må sjåast nærare på.

– Ikkje hotellskip

Hurtigruten avviste kritikken, og Anne Marit Bjørnflaten, Hurtigrutens direktør for styresmaktskontakt, sa i ein kommentar til NTB tysdag at bruken av skipet ligg godt innanfor regelverket, og at Sjøfartsdirektoratet har godkjent bruken.

Ho understreka samtidig at mannskapet om bord er tilbode lønnsvilkår på norsk nivå.

Til Dagbladet seier Bjørnflaten at Fridtjof Nansen ikkje kan definerast som eit hotellskip.

– På eit hotellskip er det ope for kven som helsa å booke seg ein lugar. I dette oppdraget har produksjonsselskapet sjartra skipa i ein kort periode i samband med produksjonen, seier ho og avviser kritikken.

