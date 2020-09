innenriks

Grunngivinga er at pensjonistane endå ein gong taper kjøpekraft. Trygdeoppgjeret inneber at pensjonistane ligg an til å få ein nedgang i realinntekta på 0,15 prosent.

– Sjølv om oppgjeret har medført at pensjonane er regulerte lågare enn prisveksten i fem av dei siste seks åra, grip ikkje regjeringa inn. Pensjonistane får ikkje ta del i velstandsutviklinga på same nivå som samfunnet elles, og det er eit system vi ikkje aksepterer, seier Pensjonistforbundets leiar Jan Davidsen.

(©NPK)