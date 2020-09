Politiets eigne gjerde vart brukte mot dei under demonstrasjon i Oslo

innenriks

Det var organisasjonen Sian – Stopp islamiseringen av Norge – som demonstrerte på Furuset i Oslo 15. august.

Då motdemonstrantar reiv ned gjerda politiet hadde sett opp for å halde Sian-aktivistar og motdemonstrantar frå kvarandre, vart fleire ulike gjenstandar kasta både mot Sian-aktivistane, politiet og politibilane.

Ein tenesteperson frå politiet vart òg slått i ansiktet med ei stong.

No viser det seg at jerntengene som vart kasta mot politiet, var spilar rivne laus frå politiets eigne tryggingsgjerde. Gjerda, som Politiets fellestenester (PFT) står for innleie av, var av så dårleg kvalitet at det berre var å røske ut spilane, skriv Politiforum.

– Gjerda er tryggingsutstyr opp mot publikum, dei som skal ytre seg og mannskapet. Mannskapet opplever det som sjokkerande at gjerda kan brukast som våpen og dei reagerer på korleis ein overhovud kunne bruke desse gjerda, seier Kristin Aga, leiar av Oslo politiforeining.

Under helgas Sian-demonstrasjon på Eidsvolds plass var det òg plassert ut gjerde, men då hadde politiet gått tilbake til dei gamle gjerda, ikkje dei nye som vart brukt på Furuset.

Avdelingsdirektør Erik Trehjørningen i PFT beklagar at dei nye gjerda var av for dårleg kvalitet og seier at leverandøren av gjerda hadde stadfesta at dei hadde CE-merking og var godkjende til bruk.

(©NPK)