Regjeringa vidarefører skjenkjestoppen

innenriks

– Eg trur skjenkjestoppen har ført til mindre festing, og at fleire går tidlegare heim. Men det har òg ført til fleire private festar, der smittevernet er den første gjesten som går og legg seg, seier helseminister Bent Høie (H).

Han har tidlegare varsla ei ny vurdering av skjenkjereglane i byrjinga av september.

På koronapressekonferansen onsdag sa helseministeren at dei no skal sjå på erfaringane etter vel tre veker med tidlegare lukketid for barar og pubar. Dei gjeldande reglane blir vidareførte inntil vidare.