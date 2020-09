Vektar dømt for valdtekt på jobb

innenriks

Valdtekta skjedde på ein utestad i Oslo i 2017. I tillegg til fengselsstraffa, er mannen dømd til å betale kvinna 150.000 kroner i oppreising og dessutan 910 kroner i erstatning, skriv Dagbladet.

Mannen, som er i 30-åra, har heile tida nekta for at han valdtok kvinna i 20-åra. Han hevda dei hadde frivillig sex, og at dei kjende kvarandre.

Men han blir ikkje trudd av retten.

– Retten finn å kunne sjå heilt bort frå at fornærma denne kvelden gjekk med på å ha frivillig sex med tiltalte, heiter det i dommen.

Under rettssaka forklarte politifolk at kvinna var så overstadig rusa at ho vart boren mellom to personar og nærast sovna på bakken då dei gjorde undersøkingane sine på staden.

Vitne har òg forklart at kvinna var overstadig rusa då ho under påtrykk frå vektaren slapp inn på utestaden. Seinare vart ho følgd inn på eit teknisk rom der vektaren forgreip seg på henne.

