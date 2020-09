Vollvik sit i nye avhøyr hos politiet

innenriks

– Han er i nytt avhøyr no, seier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til NTB like før klokka 12 onsdag.

Vollvik vart tysdag morgon arrestert av politiet, sikta for å ha fått ikkje-medisinske munnbind frå utlandet som han skal ha pakka om og selt vidare som medisinske munnbind. Han vart halden i arresten over natta på grunn av fare for bevisøydelegging.

Har ikkje teke stilling til fengsling

Politiet aksjonerte òg mot tre lokale i Bergen tilhøyrande Vollvik der det vart beslaglagt munnbind som skal ha vore lagt ut for sal på nettbutikken Ludostore. I tillegg vart det teke beslag i Pc-ar og telefonar.

Politiet har 48 timar på seg frå ein person blir arrestert før dei må avgjere om sikta skal lauslatast eller bli kravd fengsla.

– Vi har ikkje teke stilling til om Vollvik skal framstillast for fengsling. No skal vi gjennomføre avhøyr av vitne og Vollvik, så vil vi ta endeleg stilling til fengsling gjennom dagen, seier Sulland.

Ho vil ikkje gå inn på kva Vollvik har forklart i avhøyr.

– Det vi ønskjer å få klårleik i er korleis handteringa av munnbinda har føregått, kva type det er, korleis dei har komme til Vollvik, korleis dei har sett ut, kva merking dei har hatt og kva som har vore gjort med dei før dei har vorte selt vidare, seier Sulland.

Politi på Vollvik-bedrift

Bergensavisen skriv at politiet og Legemiddelverket onsdag er til stades i lokala til Vollviks firma Vovi på Fana i Bergen.

Sulland stadfestar overfor NTB at politiet er på staden.

– Vi jobbar framleis med å gjennomgå beslag på staden. Det er ei stor mengd materiale som skal gjennomgåast, seier ho.

Sulland legg til at lokala i Fana per no er dei einaste tilhøyrande Vollvik der politiet er til stades.

(©NPK)