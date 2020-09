«Rettsstaten Noreg» får pris for koronahandteringa

innenriks

Sidan 2006 har Juristforbundet årleg delt ut «Rettssikkerhetsprisen». I år er det ingen person som får han:

– I år går prisen til ingen ringare enn rettsstaten Noreg, representert ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, høgsterettsjustitiarius Toril Marie Øie og generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen. Dei tek imot prisen på vegner av dei fire statsmaktene som til saman utgjer rettsstaten Noreg, opplyser Juristforbundet.

Juryen vedgår at det kanskje verkar litt underleg at rettsstaten Noreg får prisen så kort tid etter Nav-skandalen, og i eit år der regjeringa har fått kritikk for mellom anna innføringa av ei eiga koronalov.

Forbundet ser fram til debatt om saka:

– Det er nok å ta av dersom ein ønskjer å kritisere rettsstaten. Når vi likevel vel å gi han prisen, er det for å synleggjere kva som skal til for at han faktisk kan fungere under press, seier juryleiar Anine Kierulf.

Korona-relatert

Ho presiserer at årets pris baserer seg på den heilt konkrete og avgrensa grunngivinga om handteringa av koronakrisa.

I samband med dette trekkjer juryleiaren fram koronalova som eit døme på noko som både kan hyllast og blir kritisert, og som dermed er noko som har bidrege til å setje rettstryggingsspørsmål på dagsordenen.

– I kriser må ein fatte store avgjerder på lite kunnskapsgrunnlag. Ein står sjeldan overfor eit godt og eit dårleg val, snarare eit sett med ulike utilfredsstillande løysingar, understrekar Kierulf.

Statsministeren: – Kritikken var fornuftig

Det opphavlege forslaget til ei ny fullmaktslov fekk mykje kritikk, og fleire juridiske ekspertar meinte ho gav for vide fullmakter.

Statsminister Erna Solberg (H), som altså er ein av prismottakarane, seier ho synest mykje av kritikken var fornuftig.

Men forklarer likevel kvifor fullmaktslova vart foreslått:

– Alternativet var at vi måtte vedta veldig mange lovendringar veldig fort. På det tidspunktet trudde vi ikkje Stortinget kunne møtast ofte nok til at det lét seg gjere. No har det jo vist seg i ettertid at vi kanskje kunne gått den vegen òg, seier ho.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) trur openheit og debatt rundt koronalova har bidrege til at målingar no viser at tilliten til Stortinget har auka det siste året.

– Vi ser kor viktig det er at vi har ei grunnlov som legg veldig klare rammer for handlingsrommet til statsmaktene – for å sikre rettsstaten. Så er det viktig at vi overordna og prinsipielt no kan diskutere dei konstitusjonelle utfordringane som knyter seg til hastelovgivning og lærdommar frå arbeidet med koronalova, seier ho.

Lukka seremoni

Juryleiar Kierulf påpeikar at alternativet til å «handle meir eller mindre dårleg, er ikkje å handle».

– Og handlingslammeing er definitivt ikkje eigna til å ta vare på folks liv og helse, og behovet i samfunnet for å halde hjula i gong i ei krise som ho vi enno står i, seier ho.

Rettstryggingsprisen vart delt ut måndag under ein lukka seremoni i lagtingssalen i Stortinget.

Seremonien vart filma og blir publisert som ein del av Rettstryggingskonferansen 24. september. Konferansen er i år heildigital av smittevernomsyn.

(©NPK)