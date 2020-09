Allmennlegeforeningen vil ha meir selektiv koronatesting

innenriks

I veke 35 vart 84.554 personar koronatesta. Av desse testa 0,44 prosent positivt.

No meiner Allmennlegeforeningen at det bør testast meir selektivt i områda med lite smitte – tilsvarande fargekartet med grønt, gult og raudt som blir brukt i andre samanhengar, skriv Dagbladet.

– Dette vil vere til glede både for befolkninga, for helsepersonellet og for kommuneøkonomien, seier nestleiar Ivar Halvorsen til avisa.

Førre veke gjekk Allmennlegeforeningen ut og sa at dei fryktar at fastlegane blir utslitne som følgje av den aukande testinga.

– Framover blir det meir fokus på at vi ikkje må svi av for store personellressursar og andre ressursar til feil tid. No er 0,4 prosent av alle testar positive, og dei er igjen nesten fullstendig knytte til reiser eller nærkontakt, seier Halvorsen.

(©NPK)