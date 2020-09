Giske-varslar står fram i Adresseavisen

innenriks

Giske omtalte varselet på Facebook-sida si kort tid etter at det vart kjent og avviste innhaldet.

Til Adresseavisen seier 24 år gamle Ingrid Resell Krogstad at ho ønskjer å fortelje sin versjon av saka, som er ulik Giske sin versjon.

Til avisa seier Krogstad at varselet handlar om ei hending på eit nachspiel på Quality Hotel Panorama på Heimdal i 2014, då ho nettopp hadde fylt 18 år.

24-åringen var nyvald nestleiar i AUF i Sør-Trøndelag då nachspielet fann stad. Då var Giske 47 år og stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, og han hadde nyleg gått av som næringsminister.

I intervjuet beskriv Krogstad situasjonen med Trond Giske som førte til at ho no har sendt inn eit varsel til leiinga i Arbeidarpartiet. Dette skal ha skjedd på det same nachspielet som tidlegare er omtalt i eit intervju i Adresseavisen, med dåverande valkampmedarbeidar i Trøndelag Ap, Sandra Skillingsås.

Trond Giske meiner Ingrid Resell Krogstads historie er usann. Han seier til Adressa at han hugsar kvelden godt, og at det som ho skildrar, ikkje har skjedd.

Han kritiserer òg avisa og skuldar ho for å publisere skuldingar mot han utan dokumentasjon.

– Dessverre er det umogleg å bevise kva ein ikkje har gjort. Eg konstaterer at eg, ifølgje Adresseavisen, på dette nachspielet både skal ha gjort dette, så teke ei anna på rumpa, sendt ein masse pågåande tekstmeldingar til Skillingsås og deretter sperra døra for henne. Alt dette skal ha skjedd utan at nokon av dei mange som var der, som Adresseavisen har snakka med, har lagt merke til noko.

På spørsmål frå NTB svarar Trond Giske at han ikkje har nokon kommentar utover det som står i Adresseavisens sak.

– Eg meiner slike skuldingar ikkje kan publiserast utan dokumentasjon, det gjeld òg i andre medium, skriv han i ein SMS.

Kommunikasjonssjefen i Arbeidarpartiet, Ingrid Langerud, viser overfor NTB til at partisekretær Kjersti Stenseng sist torsdag stadfesta at Ap hadde fått eit nytt varsel om Giske frå 2014.

Ap har ingen ytterlegare kommentarar til saka.

Ingrid Resell Krogstad ønskjer ikkje å uttale seg til NTB.

