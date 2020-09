Hege Haukeland Liadal vraka frå nominasjonslista i Rogaland Ap

innenriks

Det kom fram då det første listeforslaget frå nominasjonskomiteen vart sendt ut torsdag.

Komiteen har foreslått nestleiar Hadia Tajik (37) frå Sandnes på 1.-plass, Torstein Tvedt Solberg (35) frå Stavanger på 2.-plass, Tove Elisa Madland (55) frå Vindafjord på 3.-plass og Øystein Langholm Hansen (63) frå Stavanger på 4.-plass.

Liadal er heilt ute av lista.

Leiaren av nominasjonskomiteen Eirin Sund forklarer dette med at ingen av kommunelaga eller AUF foreslo Liadal.

– Derfor er ho ikkje på lista, seier Sund til NRK.

Liadal vart meldt til politiet av Stortingsadministrasjonen i 2019 for ei rekkje feil med reiserekningar. Saka er framleis under etterforsking.

Liadal skriv i ein SMS til NRK at ho alltid har stilt seg til disposisjon, men at situasjonen no er vanskeleg.

«Jeg håper derfor at reiseregning-saken kan finne sin avslutning så snart som mulig. Da blir det enklere for samtlige berørte, partiet, velgere og meg å ta stilling til veien videre», skriv ho i Sms-en.

Kommunelaga og AUF har no frist til 30. september for å foreslå endringar på lista.

Det endelege forslaget blir lagt fram for nominasjonsmøtet i Rogaland Arbeidarparti 21. november.

