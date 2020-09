Idar Vollvik: Vi handla i god tru

innenriks

Idar Vollvik sende torsdag ettermiddag ut ei pressemelding som mellom anna vart gitt att av E24 og Nettavisen. Der går det fram at han vil samarbeide med politiet som etterforskar han for brot på lova om medisinsk utstyr. Politiet meiner Vollvik gjennom nettbutikken Ludostore har selt munnbind godkjent for medisinsk bruk utan at dei er av ein slik type.

Vollvik seier politiet etter skjønnet hans har gjort ein grundig jobb.

–Vi har og kjem framleis til å hjelpe dei med alle nødvendige opplysningar etter beste evne. Når siktinga mot meg som dagleg leiar likevel er halde oppe, kjem av det at påtalemakta meiner eg og medarbeidarane mine med forsett gjorde feil med merking av kartongane, skriv han.

– Eg føler meg likevel overtydd om at den vidare etterforskinga vil vise at vi handla i god tru, held han vidare fram.

(©NPK)