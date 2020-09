Slik er festbunkeren: – Vi var minutt frå ein nasjonal katastrofe

innenriks

– Vi var minutt frå ein nasjonal katastrofe, seier administrerande direktør for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, Vidar Haukeland, til NTB.

27 personar vart innlagde på sjukehus etter å ha vorte kolosforgifta under ein ulovleg fest natt til søndag i ein gammal bunker på St. Hanshaugen i Oslo som er eigd av stiftelsen.

Fem personar vart alvorleg skadde etter at det vart utvikla kolos frå eit straumaggregat som vart teke med inn i bunkeren av festarrangørane. Politiet trur at opptil 200 personar kan ha delteke på festen.

Torsdag morgon slapp pressa inn i bunkeren for første gong, etter at politiet onsdag vart ferdige med undersøkingane sine. Bunkeren var tidlegare eit tilfluktsrom, men vart overdrege frå Sivilforsvaret til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg i 2012. Stiftinga eig mellom anna Lovisenberg sjukehus som ligg på toppen av fjellet over bunkeren.

Haukeland meiner det er svært alvorleg at personar har brote seg inn i den avstengde bunkeren og laga ein slik fest.

– Dette er vaksne menneske som har laga eit kjempefarleg arrangement. Det er ikkje berre det at ein bryt seg inn, men at ein òg tek med seg eit dieselaggregat og inviterer ein masse folk inn. Ein kan ikkje fyre opp slike ting i eit lukka rom. Det er galskap, seier han.

Politiet har sikta to personar i saka. Desse blir avhøyrde torsdag.

