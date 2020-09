Telenor må halde oppe koparnettet i fem år til

innenriks

I denne overgangsperioden må grossistkundar få tilgang til fast mobilt breiband.

Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit) grunngir tiltaka med at dei vil styrkje konkurransen i breibandsmarknadane og gje kundar fleire leverandørar å velje mellom.

– Vi meiner Telenors gjennomføring av nedlegging av koparaksessnettet kan føre til varig svekking av konkurransen i strid med formålet til ekomlova, seier Hans Jørgen Enger, leiar av konkurranseavdelinga i Nkom.

Telenor kunngjorde i januar 2019 at koparnettet skulle leggjast ned innan utgangen av 2022 og skiftast ut med fiber- og mobilløysingar.

Nkoms konklusjon er no at tidsplanen til Telenor er for kort.

