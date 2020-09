innenriks

Frå før er to personar sikta for å ha tatt seg inni og opphalde seg ulovleg i bunkeren. Alle dei fire som er mistenkte eller sikta i saka, har hatt ei form for arrangørrolle, meiner politiet.

– Siktingane er ikkje utvida, men det er oppretta ein undersøkingssak med tanke på mogleg personskade. Det er noko vi vil følgje opp, seier politiadvokat Julie Wangensteen Lien til avisa.

Både onsdag og torsdag vart vitne avhøyrd. Dei sikta skulle også bli avhøyrde, men dette vart utsett.

