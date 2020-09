Åtte omkom i fritidsbåtulykker i sommar

innenriks

Talet er lågare enn mange frykta at det ville bli, sidan fleire oppheldt seg i Noreg i sommar.

Sidan 2001 har snittet lege på rundt 15 omkomne personar i sommarmånadene, ifølgje Sjøfartsdirektoratet.

– Vi håpar og trur at noko av grunnlaget for at det ikkje vart fleire omkomne i sommar er auka fokus på tryggleik ved bruk av fritidsbåt. Til dømes bør det å bruke flytevest i båt vere like sjølvsagt som å bruke setebelte i bil, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad i ei pressemelding.

Hittil i år har 18 personar omkomme i ulykker med fritidsbåt.

