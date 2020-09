Alkoholsalet i Noreg går rett til vêrs

innenriks

I andre kvartal i år kjøpte nordmenn 8.557.000 liter rein alkohol utanom taxfree. Det er 21 prosent meir enn i 2. kvartal i fjor, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Auken er størst på vin der det vart selt 31,7 prosent meir alkohol, medan øl har den lågaste auken på 11,6 prosent.

Ser ein første halvår under eitt, vart det omsett 14.502.000 liter rein alkohol. Her var veksten frå same periode i 2019 på 15,1 prosent.

Årsaka til det auka alkoholsalet er truleg at det nesten ikkje har vore grensehandel. Nordmenn brukte berre 28 millionar kroner på grensehandel i andre kvartal i år, mot 4,1 milliardar kroner i same periode i fjor. Det er ein nedgang på 99 prosent.

(©NPK)