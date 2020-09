FHI: Barn har avgrensa rolle i å spreie koronasmitte

innenriks

Helsestyresmaktene er opptekne av kunnskap om korleis barn blir påverka av koronaviruset og kva rolle dei har i å spreie smitte.

– Den samla kunnskapen vi sit på i dag, tyder framleis på at barn har ei avgrensa rolle i smittespreiinga i samfunnet, seier Kjetil G. Brurberg, fungerande fagdirektør i område for helsetenester ved Folkehelseinstituttet.

Behov for meir kunnskap om smitte

– Barn blir smitta, men blir sjeldnare sjuke. Det er likevel framleis behov for meir kunnskap, spesielt om asymptomatisk spreiing av viruset hos barn, seier han i samband med at FHI fredag publiserte ei ny kunnskapsoversikt over barn og koronasmitte.

Smittespreiing på skular og i barnehagar er i lita grad med på å drive smittespreiinga i samfunnet, viser gjennomgangen.

Støttar hovudfunn

FHI viser til at forskingsartiklar om temaet blir publisert i høgt tempo. Den nye kunnskapsoppdateringa viser til ti nye enkeltstudiar publisert i juli og august.

– Sjølv om vi framleis ikkje kan trekkje heilt sikre konklusjonar, peikar resultata i same retning. Ei heilskapleg vurdering av den kunnskapen som er tilgjengeleg i dag, tilseier at barn ikkje har ei vesentleg rolle i smittespreiinga i samfunnet, seier Brurberg.

