Høie: Russisk koronavaksine ikkje omfatta av norsk avtale

innenriks

Ifølgje resultat som er publiserte i det anerkjende tidsskriftet The Lancet Medical Journal, har to testar av den russiskutvikla vaksinen vist at alle deltakarane utvikla antistoff og ingen utvikla alvorlege biverknadar.

– Alle positive nyheiter om vaksinar er gode. Den norske strategien om å få vaksine til den norske folkesetnaden går gjennom EU-samarbeidet. Der held vi for tida på med ni avtalar, men ingen av dei ni omfattar den russiske vaksinen, sa helseministeren på pressekonferansen til regjeringa fredag.

– Det er mange, rundt 170 om eg ikkje hugsar heilt feil, ulike vaksineinitiativ i verda. Vi er ikkje ein del av alle, men av ein portefølje som skal auke sjansane for at vi lukkast, som vi gjer saman med dei andre europeiske landa.

Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet fortalde på pressekonferansen at den russiske vaksinen som har gått gjennom fase to, og sannsynlegvis er i fase tre, må ha bevist at han er trygg og har effekt.

– Den blir no prøvd ut i stor skala slik som inntil 30 andre vaksinekandidatar. Alle desse må ha vist, undervegs i utprøvinga si, at dei er trygge og har potensial for god effekt. Så er det utprøvinga i stor skala som vil avgjere om den blir godkjend som ein vaksine, sa han.

– At den russiske slår inn her med positive data, er å forvente og veldig positivt, sa han vidare.

(©NPK)