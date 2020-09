Islamsk Råd vil ikkje at koranbrenning skal dekkast av ytringsfridommen

innenriks

Ifølgje Klassekampen kjem Islamsk Råd Noreg (IRN) med synspunkt på koranbrenning i eit innspel til arbeidet til regjeringa med ein handlingsplan mot muslimhat. Denne planen er venta seinare i haust.

IRN meiner at dei som forsvarer brenning av Koranen, overser konteksten med diskriminering, trakassering og forfølging av muslimar i fleire land.

– Det er ikkje ei ytring når ein brenn eller skjendar ein koran med intensjon å provosere. Det er å spreie hat og splitting i samfunnet, seier IRN-leiar Abdirahman Diriye.

Han understrekar at dei er for ytringsfridom.

– Men vi meiner like fullt at vi må diskutere kva ytringsfridommen skal brukast til. Vi meiner han skal brukast til å søkje sanning og fremje menneskerettar og eit godt samfunn for alle. Ikkje til å mobbe og sjikanere utsette grupper og minoritetar. Det er uheldig når ytringsfridommen blir misbrukt til uedle formål og krenking av andre sitt menneskeverd, seier Diriye.

