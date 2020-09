Mæland med peikefinger til Sverige-handlarar og festarrangørar

innenriks

– Den første er til dei av dykk som tenkjer å reise over grensa i helga for å handle. Det er altså sånn at vi framleis tilrår folk å unngå utanlandsreiser som ikkje er strengt nødvendige, det gjeld òg reiser over grensa for å handle, sa ho.

Ministeren understreka at det ikkje finst grøne soner, men raude og gule, og ho bad folk tenkje nøye gjennom risikoen ved utanlandsreiser.

Mæland kom òg med ei oppmoding til dei som planlegg å arrangere eller delta på større festar eller samankomstar denne helga etter meldingar om festar og samlingar dei siste vekene, seinast bunkerfesten i Oslo.

– Sånn vil vi ikkje ha det. Vi kjenner alle smittevernreglane, og vi må lære oss at sånn kjem vi til å ha det over tid. Då må vi bruke sunn fornuft. Det går an kome saman og ha det moro utan å setje andre i fare.

