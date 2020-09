Morten Hegseth tildelt Skamløsprisen

innenriks

Prisen blir delt ut av Sex og samfunn på den internasjonale seksuelle helsedagen. Prisen skal fremje kunnskap og forståing for tema knytt til seksualitet, skriv Sex og samfunn til NTB.

– Gjennom programmet «Homoterapi» og engasjementet i saka mot konverteringsterapi har Morten stått opp for dei som kan eller har vorte utsette for homoterapi, samtidig som han har gitt ramma ei stemme, står det i grunngivinga for årets utdeling.

Totalt vart 170 personar nominerte til prisen, som blir delt ut til personar som har bidrege til debatt og fjerna skam og fordommar rundt seksualitet.

Ein jury beståande av mellom andre komikar Else Kåss Furuseth, Juntafil-programleiar Tuva Fellman, Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark og dagleg leiar ved Sex og samfunn, Maria Røsok, var med på å velje ut dei tre finalistane.

Hegseth vart så stemt fram av folket.

For første gong blir det òg delt ut ein ærespris, som i år går til Kim Friele.

