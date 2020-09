Nils Andreas Stensønes blir ny etterretningssjef

innenriks

Det vart avgjort i statsråd fredag, der kontreadmiralen samstundes vart utnemnd til viseadmiral.

Han byrjar som etterretningssjef denne hausten.

– Eg vil takke for tilliten, dette er ei utfordring eg gler meg veldig til, seier Stensønes i ei pressemelding.

Viseadmiralen overtek som etterretningssjef etter generalløytnant Morten Haga Lunde, som går av med pensjon før nyttår.

Stensønes har vore sjef for Sjøforsvaret sidan 2017. Han fekk med det ei viktig rolle i handteringa av fregatten Helge Ingstads forlis i 2018.

Han har lang fartstid frå Sjøforsvaret og har gått gradene i Forsvaret sidan 1983. Stensønes har òg vore sjef for operasjonar ved det operative hovudkvarteret i Forsvaret.

I vår vedtok Stortinget ei ny etterretningslov. Den blir no ein sentral del av rammene for den nye e-sjefen.

– Det blir sjølvsagt ei sentral oppgåve å operasjonalisere dette, slik at Etterretningstenesta har eit robust system for å løyse oppgåvene som er beskrivne i lova. Samstundes må vi sikre at avgrensingane og kontrollsystema fungerer godt, seier Stensønes.